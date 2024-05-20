60 человек эвакуировали спасатели из многоэтажки в Сельцо

60 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Сельцо. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Сельцо. На проезде Горького в пятиэтажном доме загорелся подвал.

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали 60 человек. Из подъезда при помощи спасательных устройств вывели ещё двух жильцов.

Пожарные оперативно справились с огнём. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания выяснят эксперты.