60-летнего Михаила Марченкова ищут брянские волонтеры и полиция

Пропавшего в лесу 60-летнего Михаила Марченкова ищут брянские волонтеры и полицейские. Ориентировку распространили добровольцы отряда «Лиза Алерт».

В Карачаевском районе пропал 60-летний житель деревни Мальтина Михаил Иванович Марченков. Мужчина 31 июля 2023 года ушёл в лес. Обратно он не вернулся и на связь с родственниками больше не вышел. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, карие глаза и темно-русые волосы.

Михаил Марченков был одет в серую куртку и черные брюки, зеленые сапоги и зеленую кепку.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.