60-летний мужчина пропал больше месяца назад в Брянске

Пропавшего больше месяца назад 60-летнего мужчину ищут полиция и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Владимир Николаевич Козловский. 60-летний мужчина ушёл из дома ещё 28 июня. Обратно он так и не вернулся и на связь с близкими не вышел.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.