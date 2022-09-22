60-летний водитель сломал кости таза на брянской трассе

60-летний водитель врезался в дерево и сломал кости таза в Климовском районе.

На 46 км автодороги «Стародуб-Климово» произошла авария. 60-летний водитель на Mitsubishi Lancer не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Врачи диагностировали у водителя закрытый перелом лонной и седалищной костей. Его отправили в больницу.