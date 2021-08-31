60-летнюю женщину осудят за обман дольщиков в Жуковке на 3,4 миллиона рублей

Пятеро жителей региона потеряли деньги, вложив их в несуществующее строительство.
Следователи завершили расследование по уголовному делу 60-летней жительницы Брянской области. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, вместе со своим знакомым женщина, выступая в качестве руководства коммерческой строительной компании, заключила с администрацией Жуковского района договор аренды земельного участка по адресу переулку Мальцова, 2а, в Жуковке.
С октября 2015 года по июнь 2017 года компания лишь создавала видимость возведения многоквартирного трехэтажного жилого дома, тогда как пятеро жителей региона в рамках договоров долевого участия вложили в строительство деньги. Размер причиненного им ущерба составил 3,4 миллиона рублей.
Преступление выявили сотрудники прокуратуры Брянской области и регионального УФСБ России. Женщине грозит до 10 лет заключения и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Также следователи намерены проконтролировать процесс восстановления прав обманутых дольщиков.
31.08.2021 13:17
В Демидове огненная стихия уничтожила автомобиль
Поздно вечером 30 августа в Демидове на улице Садовой произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница одного из многоквартирных домов услышала громкий хлопок, который донёсся с улицы. Выглянув в окно, женщина увидела, что из гаража соседей идет густой дым. Она тут же позвонила по номеру «101». Огнеборцы прибыли буквально через
28.08.2021 14:19
В Вязьме ночью сгорела отечественная легковушка
Сегодня в шесть часов утра от жильцов многоквартирного дома на улице Спортивной в Вязьме сгорел автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Из-под капота автомобиля, припаркованного во дворе, пошёл дым. На место оперативно прибыли пожарные, пламя стремительно разгоралось в машине ВАЗ-2107. Личный состав пожарной охраны быстро справился с огнём, не позволив ему набрать
28.08.2021 14:13
В Смоленске из огня спасли домашних животных
Вечером 27 августа в Смоленске загорелась хозяйственная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяин одного из домов на 3-м Северном переулке в Смоленске занимался повседневными делами, а когда вышел на улицу увидел, что из его хозяйственной постройки идёт дым. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и побежал туда. Внутри он увидел, что пламя
28.08.2021 14:06
Семь смолян умерли от коронавирусных осложнений за минувшие сутки
Семь жителей Смоленской области погибли от новой коронавирусной инфекции за сутки в Смоленской области. Таковы данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в России. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 477 смолян с начала пандемии. Число выздоровевших от COVID-19 продолжает расти — только за минувшие сутки 196 человек выписаны по выздоровлению. Всего с начала пандемии
27.08.2021 17:47
В Демидовском районе сгорел трактор
В шестом часу вечера 27 августа в Демидовском районе сгорел трактор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Рабочие пригнали гусеничный трактор ТДТ-55 в лес недалеко от деревни Сенино днём, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы
26.08.2021 13:14
«Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих
«Ростелеком» выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей. В мае 2021 года в ходе общероссийской тренировки, организованной ЦИК России, «Ростелеком» принимал обращения граждан об удобстве использования системы ДЭГ. Одной из ключевых рекомендаций избирателей было создание проработанной версии портала для слабовидящих людей. Новая версия портала ДЭГ (vybory.gov.ru)