60-летнюю женщину осудят за обман дольщиков в Жуковке на 3,4 миллиона рублей

Пятеро жителей региона потеряли деньги, вложив их в несуществующее строительство.

Следователи завершили расследование по уголовному делу 60-летней жительницы Брянской области. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вместе со своим знакомым женщина, выступая в качестве руководства коммерческой строительной компании, заключила с администрацией Жуковского района договор аренды земельного участка по адресу переулку Мальцова, 2а, в Жуковке.

С октября 2015 года по июнь 2017 года компания лишь создавала видимость возведения многоквартирного трехэтажного жилого дома, тогда как пятеро жителей региона в рамках договоров долевого участия вложили в строительство деньги. Размер причиненного им ущерба составил 3,4 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры Брянской области и регионального УФСБ России. Женщине грозит до 10 лет заключения и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Также следователи намерены проконтролировать процесс восстановления прав обманутых дольщиков.