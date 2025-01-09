62-летняя женщина пропала в Брянской области

62-летняя Наталья Малыгина пропала 2 января в Брянской области. Ориентировку распространили в поисковой отряде «Лиза Алерт».

Наталью Николаевну Малыгину из деревни Ужа Трубчевского района ищут родные, волонтёры и полиция. 2 января 62-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Больше на связь с близкими она не вышла.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Женщина была одета в синее пальто, чёрные сапоги и серую шапку.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.