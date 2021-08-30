64-летнего брянца, сделавшего из знакомой мумию, отправили в колонию

Защита не смогла убедить суд в невиновности мужчины.

Вступил в силу приговор Бежицкого районного суда в отношении 64-летнего мужчины. Его признали виновным в убийстве.

Пьяный мужчина отдыхал в своей квартире по улице Дятьковской с 44-летней знакомой. В ходе ссоры он нанес ей множественные удары ножом в шею и живот. Женщина умерла на месте.

Тело убитой житель Бежицы хранил в своей квартире, а в декабре 2020 года решил избавиться от «мумии». Он завернул тело в полиэтилен и вынес к мусорным контейнерам недалеко своего дома.

Бежицкий суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима. В ходе рассмотрения апелляции адвокат пытался доказать, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам уголовного дела и вина его подзащитного не доказана и строится на предположениях.

Апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобу отклонила.