66-летняя женщина пропала в Брянской области

66-летнюю Валентину Лисовскую из Унечи ищут полиция и добровольцы. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Валентина Николаевна Лисовская из города Унечи пропала в Брянской области. 66-летняя женщина ушла из дома и перестала выходить с родными на связь 30 июля.

Пенсионерке требуется помощь медиков.

Приметы пропавшей: рост 170 см, плотного телосложения, седые волосы и серо-голубые глаза. Во что женщина была одета – неизвестно.

Информацию о пропавшей принимают по телефонам 88007005452 или 02, 102.