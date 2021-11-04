68-летний водитель погиб в ДТП в Новозыбкове

Автомобилист не справился с управлением.

Смертельная авария произошла 3 ноября около 8.05 на улице Воровского в Новозыбкове.

Как сообщает областная ГИБДД, 68-летний водитель «ЗАЗ Chance», двигаясь в сторону улицы Коммунистической, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в препятствие. Водитель погиб на месте.

У него взяли анализы для определения состояния опьянения. По факту ДТП полицейские проводят проверку.