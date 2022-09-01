69-летняя Галина Федосова пропала в Брянске

Пенсионерку из Бежичей ищут волонтёры и полиция.

69-летняя Галина Александровна Федосова ушла из дома в посёлке Бежичи в Брянске в среду,

31 августа. Обратно женщина не вернулась. Пенсионерка нуждается в помощи врачей.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, карие глаза, седые волосы. Женщина была одета в бордовую кофту, чёрные брюки, светло-бежевую куртку, галоши и косынку. С собой у неё было зелёное ведро.

Сообщить о пропавшей можно по телефонам горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8(800)7005452 или в полицию 02 или 102.