71-летний брянец едва не убил соседа топором

71-летний брянец отправится в колонию, за то что едва не убил соседа топором. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Приговор выслушал 71-летний житель Брянского района.

20 июля 2024 года фигурант пришёл к своему соседу на дачный участок на территории СНТ «Машиностроитель» в деревне Глаженка. Мужчины поссорились. Обвиняемый дважды ударил оппонента топором по голове и один раз в спину. Потерпевший остался жив благодаря оперативной помощи медиков.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии строгого режима. решение не вступило в законную силу.