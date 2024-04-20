72-летнюю жительницу Карачева обвиняют в убийстве мужа

72-летнюю жительницу Карачева правоохранители задержали по обвинению в убийстве мужа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 72-летнюю жительницу города Карачев.

По версии следствия, вечером 17 апреля 2024 года женщинау себя дома по улице Урицкого поссорилась с супругом. Она ударила мужа ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Женщину взяли под стражу на время следствия. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.