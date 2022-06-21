Пожилой мужчина пропал 20 июня.

76-летнего Владимира Дорошина ищут в Брянске. Мужчина ушёл из дома 20 июня и с тех пор о нём ничего не известно. Пенсионеру требуется медицинская помощь.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Также у мужчины отсутствуют зубы.

Владимир ДОрошин был одет в тёмную зелено-серую рубашку, чёрные брюки и серые кроссовки.

Информацию о пропавшем можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8(800)700 54 52 или в полицию 112.