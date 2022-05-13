77-летнюю жительницу Брянска развели мошенники

Женщина перевела 140 тысяч рублей.

В полицию обратилась 77-летняя жительница Володарского района Брянска. Ей позвонил неизвестный и представился работником контролирующей организации. Он сказал , что ранее купленные женщиной БАДы — подделка. И пенсионерке якобы положена компенсация.

Для получения крупной суммы требовалось оплатить налоги и разные услуги. Потерпевшая перевела мошенникам 140 тысяч рублей. И лишь потом поняла, что её обманывают.

Полицейские проводят проверку.