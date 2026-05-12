79-летнего мужчину четвертый день ищут полиция и волонтёры в Новозыбкове

2026, 12 мая 10:47

79-летнего мужчину четвертый день ищут полиция и волонтёры в Новозыбкове. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель города Новозыбкова Вячеслав Михайлович Дорохов. 79-летний мужчина ушел из дома 8 мая. Обратно он так и не вернулся. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, глаза серые, лысый. Мужчина был одет в серую футболку, синие джинсы, чёрные кроссовки и кепку.

Сведения о пропавшем можно передать по телефонам 88007005452 или 02, 102.