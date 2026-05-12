Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

79-летнего мужчину четвертый день ищут полиция и волонтёры в Новозыбкове

2026, 12 мая 10:47
79-летнего мужчину четвертый день ищут полиция и волонтёры в Новозыбкове
Источник фото

79-летнего мужчину четвертый день ищут полиция и волонтёры в Новозыбкове. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

В Брянской области пропал житель города Новозыбкова Вячеслав Михайлович Дорохов.  79-летний мужчина ушел из дома 8 мая. Обратно он так и не вернулся.  Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, глаза серые, лысый. Мужчина был одет в серую футболку, синие джинсы, чёрные кроссовки и кепку. 

Сведения о пропавшем можно передать по телефонам 88007005452 или 02, 102.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Лжебанкиры обманули пятерых брянцев за неделю
12 мая 14:37
Лжебанкиры обманули пятерых брянцев за неделю
Кубок России по стрельбе прошёл в Брянске
12 мая 14:28
Кубок России по стрельбе прошёл в Брянске
Кражу 20 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Дятьковском районе
12 мая 13:31
Кражу 20 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Дятьковском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15131) брянск (6945) ДТП (2746) ГИБДД (2300) прокуратура (2098) уголовное дело (2049) Александр Богомаз (1989) суд (1790) авария (1660) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1067)