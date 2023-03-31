82-летняя женщина повредила колени в аварии в Брянске

82-летняя женщина попала под машина на переходе и повредила колени. Об этом сообщили в ГИБДД по городу Брянску.

Авария произошло на улице Чернышевского в Володарском районе Брянска. 69-летний водитель на Nissan Maxima сбил 82-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка получила ушиб двух коленных суставов и была госпитализирована.