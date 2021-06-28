84-летний водитель Renault Logan устроил аварию под Брянском

Пенсионер не уступил дорогу на перекрестке.

Пенсионер за рулем иномарки спровоцировал аварию в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 27 июня около 14.45 на 44-м километре дороги Обход Брянска 84-летний водитель Renault Logan на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Renault Logan под управлением 38-летнего водителя.

У 26-летнего пассажира одной из иномарок диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы.