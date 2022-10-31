85-летняя жительница Брянска не поверила мошенникам

Телефонные мошенники не смогли обмануть 85-летнюю жительницу Бежицкого района Брянска. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На прошлой неделе об активности телефонных и кибермошенников в отделы полиции Брянской области сообщили 25 жителей региона. 24 из них пополнили счета злоумышленников на 9 321 100 рублей.

Лишь одна заявительница проявила бдительность. 85-летняя жительница Бежицкого района Брянска рассказала стражам порядк, что ей на телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что внучка женщины совершила преступление. Для решения проблем с законом собеседник потребовал денег.

Но пенсионерка не поверила , прервала разговор и позвонила родственнице. Та заверила пожилую женщину, что с ней все хорошо, а звонок – происки мошенников.

По фактам мошенничеств полицейские проводят проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.