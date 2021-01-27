9 брянцев перевели почти 2 миллиона рублей телефонным мошенникам за сутки

В Брянской области 27 января 2020 года очередной всплеск дистанционных мошенничеств произошел, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В девяти случаях телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они предлагали отменить несанкцинированную операцию, вернуть ошибочно списанную сумму, получить выгодный кредит, после чего узнавали реквизиты банковских карт потерпевших и пропадали из телефонной сети. В результате таких действий потерпевшие лишились 1 945 000 рублей.

В настоящее время полицейские уточняют обстоятельства происшествий, решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».