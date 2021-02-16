Автобус лег на бок в Брянске

Авария произошла в Бежицком районе.

Автобус № 9 попал в серьезное ДТП на улице Некрасова в Радице-Крыловке. О ЧП в соцсетях рассказали очевидцы.

На сделанных ими снимках видно, что автобус завалился на бок. Его корпус оказался сильно поврежден. С дороги его убирали с помощью троса.

Очевидцы также отмечают, что автобус занесло на повороте. Также ДТП способствовало плохое состояние проезжей части. Информации о пострадавших пока не поступало.