Автобус с детьми попал в аварию в Брянске

Автобус со школьниками из Калуги попал в ДТП в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

В районе дома № 89 на улице Литейной в Брянске произошла авария. 32-летний водитель автобуса Setra из Калужской области не соблюдал дистанцию совершил. Пассажирский транспорт столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ-2115».

В салоне автобуса 39 калужских школьников и 10 сопровождающих их взрослых ехали из Людиново в Брянский Государственный Цирк. Люди в аварии не пострадали.

Инспекторы выяснили, что водитель автобуса при следовании по Брянской области дважды превысил скорость движения. На него составили три протокола.