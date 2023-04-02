Автобус с детьми попал в аварию в Брянске
Автобус со школьниками из Калуги попал в ДТП в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.
В районе дома № 89 на улице Литейной в Брянске произошла авария. 32-летний водитель автобуса Setra из Калужской области не соблюдал дистанцию совершил. Пассажирский транспорт столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ-2115».
В салоне автобуса 39 калужских школьников и 10 сопровождающих их взрослых ехали из Людиново в Брянский Государственный Цирк. Люди в аварии не пострадали.
Инспекторы выяснили, что водитель автобуса при следовании по Брянской области дважды превысил скорость движения. На него составили три протокола.
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