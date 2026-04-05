ДТП

2026, 05 апреля 11:29
Автобус столкнулся с иномаркой на трассе в Брянском районе в пятницу
Автобус столкнулся с иномаркой на трассе в Брянском районе в пятницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Днём 3 апреля на 6 км автомобильной дороги федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошла авария. 47-летняя женщина за рулём автомобиля Nissan Almera на регулируемом перекрёстке на разрешающий сигнал светофора стала поворачивать налево, не убедившись в безопасности манёвра. Иномарка столкнулась с автобусом FST- 613. 48-летний водитель ехал прямо по крайней левой полосе на разрешающий сигнал светофора. От удара автобус отбросило на дорожное ограждение.

В ДТП пострадала пассажирка автобуса. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

На автомобилистку инспекторы составили административный материал. Полицейские проводят проверку по факту аварии. 

