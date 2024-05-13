Автобус врезался в легковушку на брянской трассе

Женщина пострадали при столкновении автобуса и легковушки на трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 80 км федеральной автомобильной дороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошло ДТП. 40-летний водитель за рулём автобуса YUTONG не учел дистанцию до движущегося впереди Volkswagen.

Иномарка пропускала людей на пешеходном переходе.

При столкновении 67-летняя пассажирка иномарки ушибла ногу. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту аварии полиция проводит проверку.