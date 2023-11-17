Автокран столкнулся с легковушкой на трассе в Брянском районе
Мужчина погиб при столкновении автокрана с иномаркой на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
Утром в пятницу, 17 ноября, на 5 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Теменичи» в Брянском районе произошло ДТП. Водитель 1968 года рождения за рулём автокрана «КАМАЗ» при повороте налево столкнулся с Volkswagen. Иномарка ехала по главной дороге.
Водитель Volkswagen 1959 года рождения погиб на месте. Его пассажирку с тяжёлыми травмами отвезли в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
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