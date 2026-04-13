ДТП

Автомобиль и пригородный поезд столкнулись в минувшую субботу в Почепском районе

2026, 13 апреля 10:43
Автомобиль и пригородный поезд столкнулись в минувшую субботу в Почепском районе
Автомобиль и пригородный поезд столкнулись в минувшую субботу в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Днём 11 апреля на 1 км автодороги «Брянск — Новозыбков — Мглин» в Почепском районе произошла авария. 46-летний водитель за рулём автомобиля Lada Priora при проезде регулируемого железнодорожного переезда проигнорировал запрещающий сигнал светофорной и звуковой сигнализации. Он выехал на рельсы перед пригородным поездом. Состав врезался в легковушку.

Водитель автомобиля с тяжёлыми травмами попал в больницу. Стражи порядка составили на него административный материал.

