Автомобиль сбил лося на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении автомобиля с лосём на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранним утром 24 мая в Новозыбковском районе на 2 км автомобильной дороги «Брянск-Филиал ВИУА-Перевоз» произошла авария. 61-летний водитель за рулём « ВАЗ 21063» наехал на лося. Животное внезапно выбежало с левой обочины на проезжую часть. После столкновения машина врезалась в дерево.

Водитель с травмами попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.