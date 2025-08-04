Автомобиль сгорел ночью в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 3 на 4 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска. На улице Достоевского загорелся легковой автомобиль.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили возгорание. Огонь серьёзно повредил автомобиль.

Люди на происшествии не пострадали. В причинах пожара разбираются эксперты.