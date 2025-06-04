Автомобиль сгорел в Дятьково

Автомобиль потушили две пожарные автоцистерны в Дятьково в понедельник. Об этом сообщили в региональном МЧС.

2 июня в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Дятьково. На улице Брянская загорелся легковой автомобиль.

Тушить возгорание приехали две пожарные автоцистерны. Спасатели быстро справились с огнём. машина получила серьезные повреждения.

Люди на происшествии не пострадали. Причину ЧП предстоит установить экспертам.