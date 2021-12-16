Автомобиль в Брянске переехал лежащего на дороге человека

Пешеход с переломами рёбер и таза госпитализирован.

В Брянске рано утром на Бульваре Щорса произошло ДТП. По информации полиции, 62-летний водитель ГАЗ наехал на 28-летнего пешехода. С места ДТП автомобилист скрылся. Позже его нашли стражи порядка. Мужчина рассказал, что пострадавший лежал на проезжей части и был незаметен в темноте.

Пешехода с переломами таза, рёбер и бёдра направили в больницу. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.