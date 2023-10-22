Автомобилист получил травмы в перевернувшейся иномарке на брянской трассе

54-летний водитель получил тяжелые травмы в перевернувшейся иномарке на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 3 км автодороги «Свень-Пятилетка-Хутор Бор» в Брянском районе произошла авария. 54-летний водитель не справился с управлением автомобиля Kia Sorento. Иномарка съехала в кювет, а потом перевернулась.

Автомобилист получил травмы. Его отвезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.