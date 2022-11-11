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Автомобилистка повредила голову в Выгоничском районе

2022, 11 ноября 14:07 Происшествия
Автомобилистка повредила голову в Выгоничском районе
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38-летняя женщина-водитель получила травму головы, врезавшись в столб в Выгоничском районе, сообщили в ГИБДД. 

Авария произошло на 26 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница Р.Беларусь» в Выгоничском районе. 38-летняя женщина-водитель на Renault SANDERO не справилась с управлением. Машине съехала на обочину и врезалась в электроопору. 

Врачи диагностировали у автомобилистки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщину доставили в больницу.

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