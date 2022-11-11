Автомобилистка повредила голову в Выгоничском районе
38-летняя женщина-водитель получила травму головы, врезавшись в столб в Выгоничском районе, сообщили в ГИБДД.
Авария произошло на 26 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница Р.Беларусь» в Выгоничском районе. 38-летняя женщина-водитель на Renault SANDERO не справилась с управлением. Машине съехала на обочину и врезалась в электроопору.
Врачи диагностировали у автомобилистки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщину доставили в больницу.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений