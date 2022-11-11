Автомобилистка повредила голову в Выгоничском районе

38-летняя женщина-водитель получила травму головы, врезавшись в столб в Выгоничском районе, сообщили в ГИБДД.

Авария произошло на 26 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница Р.Беларусь» в Выгоничском районе. 38-летняя женщина-водитель на Renault SANDERO не справилась с управлением. Машине съехала на обочину и врезалась в электроопору.

Врачи диагностировали у автомобилистки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщину доставили в больницу.