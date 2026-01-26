Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Автомобилистке из Брянска грозит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

2026, 26 января 13:35
Автомобилистке из Брянска грозит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД
Источник фото

Автомобилистке из Брянска грозит штраф за нарушение ПДД, попавшее на видео  и опубликованное в соцсетях. Об этом сообщили в региоанльной Госатовпекции.

Сотрудники ГИБДД провели проверку публикации в группе в социальной сети. На видео попал момент нарушения Правил дорожного движения водителем иномарки в Брянске.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошёл утром 21 января в районе дома № 4 на улице Арсенальской в областном центре. 23-летняя женщина за рулём автомобиля «Citroën» выехала на встречную полосу на дороге с односторонним движением и продолжила по ней движение. 

На автомобилистку инспекторы составили административный материал. Женщине грозит 7 500 рублей штрафа.

Метки: , ,

Читайте также

Патриотический месячник стартовал в Брянске
27 января 10:30
Патриотический месячник стартовал в Брянске
Инспекторы задержали водителя за отказ снять тонировку с автомобиля
26 января 16:24
Инспекторы задержали водителя за отказ снять тонировку с автомобиля
20 человек побывали в вытрезвителе Брянска в новогодние праздники
26 января 12:55
20 человек побывали в вытрезвителе Брянска в новогодние праздники

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13993) брянск (6765) ДТП (2663) ГИБДД (2187) прокуратура (2014) уголовное дело (1966) Александр Богомаз (1792) суд (1783) авария (1627) мчс (1475) коронавирус (1272) умвд (1020)