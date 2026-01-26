Автомобилистке из Брянска грозит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

2026, 26 января 13:35

Автомобилистке из Брянска грозит штраф за нарушение ПДД, попавшее на видео и опубликованное в соцсетях. Об этом сообщили в региоанльной Госатовпекции.

Сотрудники ГИБДД провели проверку публикации в группе в социальной сети. На видео попал момент нарушения Правил дорожного движения водителем иномарки в Брянске.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошёл утром 21 января в районе дома № 4 на улице Арсенальской в областном центре. 23-летняя женщина за рулём автомобиля «Citroën» выехала на встречную полосу на дороге с односторонним движением и продолжила по ней движение.

На автомобилистку инспекторы составили административный материал. Женщине грозит 7 500 рублей штрафа.