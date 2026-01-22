Автомобилистку брянские инспекторы оштрафовали за попавший на видео выезд на встречную полосу

Брянские инспекторы оштрафовали автомобилистку за выезд на встречную полосу, попавший на видео и опубликованный в соцсетях. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД в социальной сети обнаружили видеозапись с нарушением Правил дорожного движения. На трассе водитель за рулём автомобиля Infiniti пересёк сплошную линию и выехал на встречную полосу.

Правоохранители установили личность нарушителя. За рулём иномарки была 50-летняя женщина. Инспекторы составили на неё протокол. Автомобилистке назначен штраф в сумме 7 500 рублей.