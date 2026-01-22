Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Автомобилистку брянские инспекторы оштрафовали за попавший на видео выезд на встречную полосу

2026, 22 января 16:52
Автомобилистку брянские инспекторы оштрафовали за попавший на видео выезд на встречную полосу
Источник фото

Брянские инспекторы оштрафовали автомобилистку за выезд на встречную полосу,  попавший на видео и опубликованный в соцсетях. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

Сотрудники ГИБДД в социальной сети обнаружили видеозапись с нарушением Правил дорожного движения. На трассе водитель за рулём автомобиля Infiniti пересёк сплошную линию и выехал на встречную полосу. 

Правоохранители установили личность нарушителя. За рулём иномарки была 50-летняя женщина. Инспекторы составили на неё протокол. Автомобилистке назначен штраф в сумме 7 500 рублей.

Метки: ,

Читайте также

Житель Новозыбкова лишился машины за пьяное вождение
22 января 16:14
Житель Новозыбкова лишился машины за пьяное вождение
Более 70 человек и 18 единиц спецтехники ищут провалившихся в реку детей в Брянске
22 января 15:48
Более 70 человек и 18 единиц спецтехники ищут провалившихся в реку детей в Брянске
Брянская спортсменка завоевала «золото» и путёвку на первенство России по боксу
22 января 14:43
Брянская спортсменка завоевала «золото» и путёвку на первенство России по боксу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13946) брянск (6754) ДТП (2661) ГИБДД (2184) прокуратура (2010) уголовное дело (1964) Александр Богомаз (1788) суд (1781) авария (1627) мчс (1471) коронавирус (1272) умвд (1017)