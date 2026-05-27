Врио губернатора посетил Брянскую областную научную библиотеку

2026, 27 мая 10:12

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук посетил Брянскую областную научную универсальную библиотеку имени Фёдора Тютчева. Мероприятие состоялось в преддверии общероссийского Дня библиотек.

Фонд учреждения культуры составляет 2,5 миллиона экземпляров. Ежедневно библиотеку посещают более 700 человек. Здание библиотеки — объект культурного наследия.

С руководством библиотеки врио губернатора Егор Ковальчук обсудил цифровизацию книжного фонда и проведение противоаварийных работ по сохранению объекта культурного наследия.

Из областного бюджета на ремонт библиотеки в 2026 году выделено 63 миллиона рублей. В здании заменят кровлю, обновят фасад, благоустроят прилегающую территорию.

«Важно, что на фоне всеобщей цифровизации библиотека все так же заполнена и востребована. Безусловно, нужны новые форматы работы, новые мероприятия, в том числе в медийном формате, и Брянская областная библиотека активно развивается в этих направлениях», — отметил врио губернатора Брянской области.