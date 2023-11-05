Байкер без прав сбил двух человек на обочине в брянском селе

36-летний водитель мопеда сбил подростка и молодой парня на обочине в брянском селе Красный Рог. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Содовой в селе Красный Рог Почепского района произошло ДТП. 36-летний мужчина на мопеде Alpha на обочине сбил на 16-летнего и 19-летнего пешеходов.

Подросток получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица, рук и ног. Молодой парень также повредил голову и ушиб позвоночник. А байкер разбил голову, сломал челюсть и кости лица. Все троих госпитализировали.

Инспекторы выяснили, что водитель права на управление транспортом не имеет. Шлема на нём также не было. Полиция проводит проверку по факту аварии.