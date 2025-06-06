Байкер без прав врезался в забор в Злынке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Злынка в районе дома №6 по улице Новая 5 июня произошло ДТП. 32-летний водитель не справился с управлением мотоцикла Induro Kauo. Транспорт съехал с дороги и врезался в забор частного домовладения.

Мужчина попал в больницу с травмами. Инспекторы составили на него административные материалы, в том числе за отсутствие водительских прав, шлема и незарегистрированный мотоцикл.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.