Байкер из Выгоничского района получил срок за нападение на прохожего

Байкер из из Выгоничского района, избивший прохожего палкой из-за замечания, получил три с половиной года колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Почепского района рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель Выгоничского района

20 июня 2021 года в 3 часа ночи мужчина находился в центре поселка Озаренный Почепского района. На своем мотоцикле он издавал громкие звуки двигателем. Он неадекватно отреагировал на замечание прохожих, а потом напал на 39-жителя и избил его деревянной палкой. Потерпевший получил тяжёлые травмы

Суд приговорил виновного к 3 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу…