Байкер лишился пальца в ДТП в Жуковке

Байкеру оторвало палец на ноге при столкновении с иномаркой в Жуковке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Карла Маркса в городе Жуковке произошло ДТП. 41-летний водитель на Toyota Camry при развороте не пропустил мотоцикл Zontes ZT125-5A. 18-летний байкер ехал во встречном направлении.

Мотоциклу оторвало палец на ноге. Его доставили в больницу.

Инспекторы выяснили, что у водителя байка нет прав. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.