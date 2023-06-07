Байкер погиб на дороге в Климово

26-летний мотоциклист погиб в ДТП в Климово. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Октябрьской в посёлке Климово. 26-летний водитель на мотоцикле Honda CBR 600 при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Klio. От полученных травм байкер умер на месте.

Водительское удостоверение мотоциклист никогда не получал. А транспорт не был зарегистрирован.