Байкер погиб в ДТП в Брянске

30-летний мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке улиц Клинцовской и Ново-Советской в Брянске. 31-летний водитель на автомобиле Isuzu поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом Honda. 30-летний байкер ехал прямо по главной дороге.

Мотоциклист от полученных травм умер на месте. Он был в мотошлеме, но без дополнительной защитной экипировки.

Полиция устанавливает степень виновности участников ДТП.