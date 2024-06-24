Байкер получил травму в аварии на брянской трассе

45-летний байкер сломал ногу в аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональном отделе ГИБДД.

Авария произошла на 178 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь». 21-летний водитель Volkswagen Passat на нерегулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с мотоциклом Yamaha. 45-летний байкер ехал в попутном направлении и в этот момент обгонял автомобиль.

Мотоциклист с переломом бедра и вывихом предплечья попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.