Байкер пострадал в аварии в Брянске

24-летний мотоциклист получил травму ноги в ДТП с иномаркой в областном центре. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД,

Авария произошла на улице Строкина Брянска. 44-летняя женщина-водитель на Opel Corsa при выезде со двора не пропустила мотоцикл Suzuki. При столкновении пострадал 24-летний байкер.

Врачи диагностировали у мотоциклиста вывих пальца и сильное нервное потрясение. Мужчину отпустили домой с назначением лечения.