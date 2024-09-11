Байкер пострадал в ДТП в Выгоничах
Байкер травмировал голову в ДТП в Выгоничах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Ленина в посёлке Выгоничи. 68-летний водитель на Hyundai Getz» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki. 46-летний байкер ехал по главной дороге.
Водитель мотоцикла получил сотрясение головного мозга. Госпитализация ему не потребовалась.
На водителя иномарки инспекторы возбудили административное расследование. По факту аварии полиция проводит проверку.
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