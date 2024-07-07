Байкер повредил позвоночник на брянской трассе

Байкер повредил позвоночник, пытаясь скрыться от полиции на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 34 километре автодороги «Комаричи-Севск» произошла авария. 43-летний водитель на мотоцикле BMW попытался скрыться от сотрудников ДПС. Байкер съехал в поле, но не справился с управлением и упал. Водитель попал в больницу с переломом ключицы, трёх рёбер и одного позвонка.

Полицейские выяснили, что на мотоцикле установлены подложные номера. Мужчина был без мотошлема и защитной экипировки.

По факту происшествия полиция проводит проверку.