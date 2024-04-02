30-летний байкер сломал ногу в ДТП в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Рошаля в Новозыбкове. 50-летняя женщина за рулём Renault Logan при повороте налево не пропустила мотоцикл Honda NTV. После столкновения двухколёсный транспорт врезался в припаркованный по ходу движения Opel Astra.

30-летний байкер с переломами ноги попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.