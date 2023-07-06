Байкер сломал руку на брянской трассе

31-летний водитель мотоцикла вылетел в кювет и сломал руку в Стародубском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 42 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар» в Стародубском районе. 31-летний водитель на мотоцикле Honda CB900 при обгоне не справился с управлением. Двухколёсный транспорт вылетел в кювет.

Байкер был в шлеме и специальной экипировке. Он отделался переломом руки. Госпитализация водителю не потребовалась.