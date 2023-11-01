Байкер сломал рёбра и ключицу в Брянске

38-летний мотоциклист сломал три ребра и ключицу в аварии в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Литейной в Брянске произошло ДТП. 43-летний водитель за рулём Audi A6 при перестроении столкнулся с мотоциклом Honda CB600F.

38-летний байкер сломал три ребра и ключицу, а также ушиб ногу. Его отвезли в травматологическое отделение.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.