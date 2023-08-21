Байкерша без прав сломала ногу в ДТП в Брянске

37-летняя женщина рухнула с мотоцикла и сломала ногу в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД,

На улице Шоссейной в Брянске произошло ДТП. На проезжей части 37-летняя женщина-водитель упала с мотоцикла SHNERAY. Со сломанным бедром ее госпитализировали.

Инспекторы выяснили, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. А у женщина нет водительского удостоверения. Полиция проводит проверку