Более 11 млн рублей похитили лжеинвесторы у брянцев за неделю. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Мужчина по совету «эксперта» решил заняться инвестициями. На указанные неизвестным собеседником он перевёл 4 500 000 рублей. После этого якобы специалист по быстрому заработку исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё десять жителей Брянской области. Они лишились 6 632 000 рублей.