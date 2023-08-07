Более 16 млн рублей отдали брянцы мошенникам за неделю

Более 16 млн рублей похитили мошенники у 46 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За прошлой неделе в отделы полиции Брянской области обратились 46 жертв дистанционных мошенников. Обманутые граждане лишились 16 656 000 рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действий со счетами и картами. Жертвы сами сообщали конфиденциальные данные и коды для подтверждения операций.

Таким способом со счетов 32 потерпевших пропали 16 238 000 рублей.